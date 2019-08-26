Москва, , 13:04 — REGNUM

Создание врачебных кабинетов для контроля здоровья на производстве — полезное и своевременное мероприятие, но нельзя сказать, что это нечто принципиально новое, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент Базовой кафедры «Развитие человеческого капитал» РЭУ им.Г.В.Плеханова, к. э. н. Фарида Мирзабалаева.

«Существует комплекс мер, предпринимаемых инспекциями по охране труда, отделами охраны труда предприятиями, работодателями (дополнительное медицинское страхование и т.д.). При финансировании организации ФСС данных кабинетов и частичной оплате содержания врачей — работодатели должны поддержать эту инициативу.

На предприятиях (особенно с вредными, опасными, тяжёлыми условиями труда) необходимо иметь специалистов, которые могли вовремя диагностировать состояние работника, чтобы отправить в специализированную клинику, если есть необходимость.

Издержки по профзаболеваниям и прочим выплатам колоссальны (сопоставимы с потерями в войнах), сокращать их необходимо всеми средствами, а вовремя поставленный диагноз или даже просто определения состояния работника — может помочь предупредить негативную реакцию организма на производственные факторы, а также увеличение выплат на профилактику заболеваний, а не лечение.

Негативная тенденция складывается из года в год. В целом экономические потери, связанные с состоянием условий и охраны труда в Российской Федерации, в 2016 году составили приблизительно 1,53 трлн рублей или 1,8% ВВП, из них: экономические издержки вследствие потерь рабочего времени составляют около 555,5 млрд рублей, в связи с выплатой досрочных пенсий — 67,0 млрд рублей в месяц или 804,0 млрд рублей за год, расходы на компенсации — 106,3 млрд рублей, на выплаты обеспечения по страхованию — 66,8 млрд рублей.

По данным МОТ, ежегодно в мире в результате профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве погибают 2,3 млн человек. Ежедневно происходит 860 тыс. несчастных случаев на производстве, приводящих к травмам. Прямые и косвенные убытки от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве в мире оцениваются в $2,8 трлн.

Современная национальная концепция в сфере охраны труда, должна базироваться на изменении отношения работников к охране и культуре труда, поведения на рабочих местах, поощрении экономически работодателей, применяющих безопасные технологии и нацеленных на сохранение здоровья работников; разработке современных методов вы-явления и оценки профессиональных рисков; и т. п.

Важным фактором является то, что работодатели могут в перспективе иметь возможность сократить тариф взносов в ФСС. При этом в перспективе работодатели смогут рассчитывать не только на экономию на оплате больничных сотрудникам, но и на сокращение тарифа взносов в ФСС.

Однако здесь необходимо контролировать и учитывать реальные затраты работодателя на профилактику профзаболеваемости, не допускать теневых схем сговоров с различными недобросовестными страховыми компаниями, занижения реальных показателей заболеваемости работников, структуры предоставления дополнительного медицинского страхования (ДМС он разного содержания и кардинально различается у рядовых сотрудников и руководящего персонала).

Сегодня ДМС активно используется зарубежными компаниями и корпорациями, в бюджетной сфере весьма редка такая практика», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России работодателей могут обязать организовать кабинеты врачебной помощи. Такая возможность обсуждается в правительстве РФ.

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