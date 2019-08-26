Москва, , 12:53 — REGNUM

В России работодателей могут обязать организовать кабинеты врачебной помощи. Такая возможность обсуждается в правительстве РФ, пишет «Коммерсантъ».

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Кабинеты врачей могут появиться на предприятиях и в офисах для контроля здоровья сотрудников. Отмечается, что власти заинтересованы в максимальном привлечении работодателей к профилактике заболеваний работников.

Сейчас модель внедрения и финансирования врачебного кабинета на производстве совместно разрабатывают Минздрав, Минтруд, ФСС и ФОМС. После чего документ представят вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пациенты городских поликлиник довольны изменениями в столичном здравоохранении. 92% обратившихся в медучреждения удовлетворены посещением врача.

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