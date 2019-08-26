Новосибирск, , 05:08 — REGNUM

Школы Новосибирска прошли проверку и готовы к новому учебному году. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть на пресс-конференции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Всего 2 сентября детей примут 214 действующих образовательных учреждений. Откроются две новые и две реконструированные школы.

За парты сядут более 185 тыс. учеников, что на восемь тысяч больше, чем в прошлом учебном году. В первые классы пойдут более 21,5 тыс. учеников.

Городские власти обещают, что до конца 2019 года будет создано 2,2 тыс. дополнительных мест в действующих школах: за счёт ремонта и переоборудования откроется 147 учебных кабинетов, пять бассейнов и 11 спортзалов.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Новосибирской области 2 сентября откроются 983 школы. Они примут более 338 тыс. учеников, их которых 38 тыс. — первоклассники.

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