Новосибирск, , 11:02 — REGNUM

В Новосибирской области 1 сентября откроются 983 школы. В новом учебном году они примут более 338 тыс. учеников, их которых 38 тыс. — первоклассники. Такие цифры во время оперативного совещания сегодня, 19 августа, назвал министр образования региона Сергей Федорчук, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Он отметил, что муниципальные приёмочные комиссии уже закончили работать и все школы, предъявленные к приёмке, признаны готовыми к новому учебному году

Так, были отремонтированы 723 школы. Всего на подготовку новосибирских школ к новому учебному году было направлено более 1,17 млрд рублей, из которых 18,3 млн рублей — из федерального бюджета, 542,3 млн рублей — из областного и 609,4 млн рублей — из местных бюджетов муниципальных районов и городских округов.

Также в 2019 году в областном бюджете запланированы 30,676 млн рублей на установку и модернизацию систем охранного телевидения более чем в 150 организациях, и 12,33 млн рублей — на модернизацию автоматических пожарных сигнализаций.

Сегодня системой видеонаблюдения и охранного телевидения, автоматической пожарной сигнализацией и системой пожарного мониторинга оборудованы все образовательные организации региона.

В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников поручил обеспечить всех учащихся учебниками, «чтобы извечный вопрос о якобы платных учебниках в этом году больше ни у кого не возникал».