Москва, , 13:32 — REGNUM

Российская компания Tele2, оказывающая услуги мобильной связи, планирует раздать всем сотрудникам устройства с микрофонами. Об этом 22 августа сообщил портал vc.ru со ссылкой на представителей компании Microsoft.

Компания намерена внедрить эту технологию в 800 магазинах по России. Заявляется, что устройство позволит анализировать речь консультантов при их общении с клиентами. Технология позволит проконтролировать, например, сообщают ли они покупателям о проводимых акциях и используют ли слова-паразиты. В основе системы лежит технология распознавания речи компании Microsoft.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Воронежский государственный университет подписал соглашение с Tele2, в рамках которого стороны будут реализовывать собственные проекты. Например, вуз будет готовить специалистов для телекоммуникационной отрасли.

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