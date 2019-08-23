Маунтин-Вью, США, , 10:43 — REGNUM

Компания Google рассказала о своей новой инициативе, направленной на развитие более конфиденциального интернета, который бы оставался при этом свободной и открытой экосистемой. Соответствующую статью компания опубликовала 22 августа в блоге Chromium.

Google Google.ru

Идея компании заключается в том, чтобы создать стандарт в рамках которого отслеживание пользователей не было бы полностью запрещено, но было ограничено. Эксперты Google предложили делить пользователей на группы, определяемые по достаточно широкому признаку. Таким образом, браузеры смогут выдавать им подходящий контент, при этом предоставляя вовне как можно меньше информации о истории просмотров.

Читайте также: Детей возмутило решение YouTube отключить сервис личных сообщений

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Apple объявила об изменении своей политики, регулирующей взаимодействие сайтов с её браузером Safari. Суть нововведений заключается в том, что он будет «наказывать» сайты за попытки обойти защиту от слежения за пользователями.

Читайте ранее в этом сюжете: Браузер Apple будет «наказывать» сайты за попытки обхода защиты от слежения