Симферополь, , 11:15 — REGNUM

Крымские власти инициируют на федеральном уровне решение проблемы необходимости жителей полуострова и остальных регионов страны оспаривать постановления судов по вопросу обеспечения жизненно необходимыми лекарствами, запрещёнными в РФ. Об этом на выездном заседании по проблемным вопросам Красногвардейского района заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Я в данном случае не понимаю позицию федерального министерства здравоохранения. Почему эти лекарства не внесут? С учётом того, что на территории нашей страны они не производятся. Я со своей подписью предложения такие на уровень федерального министерства внесу. Я вам обещаю, что сам этот вопрос буду лоббировать», — пообещал Аксёнов.

По его словам, вопрос обеспечения незарегистрированными препаратами людей, которым они жизненно необходимы, является федеральной проблемой.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские медики назначили пациентке, страдающей редким генетическим заболеванием, лекарства, которые не зарегистрированы на территории России. Республиканское министерство здравоохранения вело длительные судебные тяжбы с её семьёй по поводу обеспечения необходимыми препаратами.

Об этом: Крымские медики прописали пациентке лекарства, не зарегистрированные в РФ