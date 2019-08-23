Симферополь, , 08:58 — REGNUM

Крымские медики назначили пациентке, страдающей редким генетическим заболеванием — туберозным склерозом, лекарства, которые не зарегистрированы на территории России, а местные чиновники от здравоохранения препятствуют получению препаратов. Об этом 22 августа сообщила жительница Красногвардейского района полуострова во время своего обращения к главе республики.

«Я неоднократно обращалась в министерство здравоохранения для обеспечения препаратом, но три года мы получали отказы. Нам пришлось обратиться в суд, на основании его решения нас начали обеспечивать этими лекарствами, — рассказала крымачанка.

Но, по её словам, республиканское министерство здравоохранения всё равно препятствует дальнейшему обеспечению препаратом.

«Сначала шло затягивание судебного процесса, потом подали на апелляцию, которую мы тоже выиграли, а дальше нам сказали готовиться к кассационному суду. Я не понимаю, зачем дальнейшие суд и нервы… Мы имеем право на адресную закупку. Минздрав прекрасно это знает, но продолжает препятствовать нам в обеспечении препаратом», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, крымчан также волнует вопрос лечения больных спинальной мышечной атрофией. За границей таких пациентов лечат с помощью препарата «Спинраза», но в России он не зарегистрирован.

Об этом: Крымчанка: у нас не лечат спинальную мышечную атрофию — уезжай или умирай