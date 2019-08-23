Симферополь, 23 августа 2019, 08:58 — REGNUM
Крымские медики назначили пациентке, страдающей редким генетическим заболеванием — туберозным склерозом, лекарства, которые не зарегистрированы на территории России, а местные чиновники от здравоохранения препятствуют получению препаратов. Об этом 22 августа сообщила жительница Красногвардейского района полуострова во время своего обращения к главе республики.
Но, по её словам, республиканское министерство здравоохранения всё равно препятствует дальнейшему обеспечению препаратом.
Как сообщало ИА REGNUM, крымчан также волнует вопрос лечения больных спинальной мышечной атрофией. За границей таких пациентов лечат с помощью препарата «Спинраза», но в России он не зарегистрирован.
Об этом: Крымчанка: у нас не лечат спинальную мышечную атрофию — уезжай или умирай