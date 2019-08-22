Судак, Крым, , 22:00 — REGNUM

Встреча с участниками фестиваля «Таврида-АРТ» «Критика искусства, искусство критики» прошла в Судаке. Арт-критики и журналисты рассказали молодым художникам, как продвигать себя и привлечь внимание прессы.

Главными гостями встречи стали продюсер Илья Вольвич и корреспондент редакции социальной и гуманитарной информации агентства ТАСС Наталия Крючкова.

Во встрече также приняли участие: арт-критик, радиоведущий, арт-обозреватель «Коммерсант FM» Дмитрий Буткевич, журналист-искусствовед, писатель, арт-блогер Софья Багдасарова, программный директор радио «Культура», автор и ведущая ежедневной программы «Культурный повод», ежемесячной программы «Русский инди. Индикатор» Ксения Ламшина.

«Главное, чтобы вы не боялись себя презентовать, себя показывать, себя продавать в хорошем смысле слова. Чтобы вы могли смело представить свои работы, но без пережима. И очень важен визуальный ряд, на него надо обращать особое внимание, потому что первым делом журналисты, критики смотрят ваше письмо, и картинка либо цепляет, либо не цепляет», — отметил Дмитрий Буткевич, обращаясь к участникам дискуссии.

Другие спикеры поддержали его в том, что визуальная составляющая очень важна.

«Есть галереи, в которые приходишь всегда, потому что знаешь, что эти галеристы отбирают качественные работы. Если же приходит приглашение на мероприятие от места, которое я не знаю, я смотрю в первую очередь на то, что мне предлагается — на репродукции, на картинки. Если мне визуально понравились те два-три файла, которые вложены в письмо, то я читаю дальше. Как говорил Дейл Карнеги, у вас есть три секунды, чтобы понравиться или не понравиться. Вот это то же самое», — цитирует слова Софьи Багдасаровой ТАСС.

«Вы в информационном поле никак не ограничены. Вы имеете доступ ко всем архивам, сейчас есть куча баз, куда вы можете выложить свое портфолио», — отметил модератор дискуссии Илья Вольвич, подчеркнув, что сейчас для молодых художников реализуется множество открытых программ.

Ксения Ламшина в свою очередь отметила, что очень важна история, которая стоит за проектом.

«Каждому из нас интересно узнать некую историю. И тогда второе, что мы делаем после того, как посмотрели картинки, релиз — смотрим ваши соцсети. Если мы за этим видим интересную историю, за которой мы чувствуем человека, то можем пойти на выставку из любопытства, допустим, если она происходит в незнакомой галерее», — сказала она.

«При этом важно, чтобы ваш пресс-релиз был написан человеческим языком. И не нужно растягивать его до бесконечности, стараясь указать там всю информацию, которая у вас есть. Это может сослужить вам плохую службу — получатель может просто не понять, что и где открывается, в чем основная суть проекта», — отметила Наталия Крючкова.

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