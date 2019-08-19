Симферополь, , 12:54 — REGNUM

В Крыму на фестивале «Таврида — АРТ» 23 августа откроется масштабный арт-парк, спроектированный молодыми архитекторами, художниками и дизайнерами. Об этом 18 августа ИА REGNUM сообщила пресс-служба организаторов конкурса.

Отмечается, что в основу парка легла идея постепенного раскрытия и взаимного дополнения имеющихся инсталляций, а также «тесная взаимосвязь с природой». Он состоит из семи основных арт-объектов, которые напоминают об ответственности человека за экологию и будущее Земли.

Произведения названия: «Башня», «Культурный слой», «Киты», «Невидимая река», «Digital Bubble», «Многогорка» и «Человек, смотрящий в море». Они созданы при помощи как традиционных, так и инновационных материалов.

Генеральный директор Центра развития культурных инициатив Сергей Першин заявил: он уверен в том, что «через пару лет» арт-парк станет одной из значимых достопримечательностей Крыма.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что с 20 по 26 августа на «Таврида — Арт» покажут российские картины, в том числе такие блокбастеры, как «Движение вверх» и «Балканский рубеж». Зрители также смогут увидеть фильм «Дорогой папа» и пообщаться со звездами и кинематографистами на тему современного кинобизнеса.

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