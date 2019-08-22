Карабулак, Ингушетия, , 10:34 — REGNUM

Клуб для обучения детей и молодежи тактике выживания и военно-прикладным видам спорта появится в городе Карабулак в Ингушетии. Открытие клуба состоится 31 августа в рамках празднования 24-летия города, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии муниципалитета.

Военно-патриотический клуб «Штурм» станет первым в своём роде не только в Карабулаке, но и во всей Ингушетии. К работе в клубе привлекут преподавателей рукопашного боя, физвоспитания, основ военной службы, тактики выживания в условиях дикой природы, а также приближенных к боевым.

«Работа военно-патриотического клуба будет направлена на формирование у подрастающего поколения чувства верности воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности, а также повышение уровня морально-психологической и физической готовности к защите Отечества», — рассказали в мэрии.

В рамках учебной программы планируется провести свыше 300 образовательных и практических занятий. В их числе курсы по основам военной службы, стрелковая секция, поисковые работы, встречи с ветеранами. Кроме того, молодёжь будут воспитывать в духе многовекового морально-этического кодекса ингушей (Эздел): обучать джигитовке, верховой езде и стрельбе из лука.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Карачаево-Черкесии в парке культуры и отдыха «Зелёный остров» реализуют масштабный патриотический проект — создание парка «Патриот». Его основой станет коллекция военной техники, насчитывающая 17 экспонатов. По словам главы республики Рашида Темрезова, проект нового парка займёт важное место в работе по военно-патриотическому воспитанию молодёжи.