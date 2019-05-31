Парк «Патриот» откроют в столице Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 16:11 — REGNUM Новый масштабный патриотический проект реализуют власти Карачаево-Черкесии в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». На его территории создадут парк «Патриот». Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов в ходе ежегодного послания парламенту региона. Основой для парка станет самая крупная на Северном Кавказе коллекция военной техники, насчитывающая 17 экспонатов.

В создании парка окажет поддержку Министерство обороны РФ.

«В последние годы мы самым серьезным образом работали над реконструкцией главного парка культуры и отдыха Карачаево-Черкесии «Зеленый остров» в Черкесске. Сегодня у нас новые планы. В том числе мы уже заручились поддержкой министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по созданию парка «Патриот», — заявил Темрезов.

Он также отметил, что проект нового парка займет важнейшее место в системной работе по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения.

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Напомним, в парке культуры и отдыха «Зеленый Остров» уже несколько лет ведутся работы по организации своеобразного патриотического клуба. Так, в 2015 году на аллее Воинской Славы установили бюсты таким историческим личностям как Петр Первый, Александр Невский, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Георгий Жуков, Александр Покрышкин, Николай Кузнецов, Василий Маргелов и Константин Рокоссовский.

В 2017 году появилась Аллея памяти воинов-интернационалистов.Ее открыли в память о 42 земляках, погибших в Афганистане.