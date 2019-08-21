Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM

Дети с тяжелыми нарушениями развития, проживающие в детском доме-интернате № 4 города Павловска, нуждаются в помощи. Оказать им поддержку сможет любой желающий. Для этого достаточно присоединиться к Всероссийской акции «Дети вместо цветов».

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«Идея проста: к 1 сентября ограничиться одним букетом — из самых любимых, красивых цветов — от класса для учителя, а сумму, равную стоимости остальных букетов, собрать и перевести в поддержку программы благотворительной организации «Перспективы» по помощи детям», — рассказали в «Перспективах».

В организации уточнили, что благодаря этим пожертвованиям дети с тяжёлой инвалидностью на занятиях с педагогами и специалистами смогут подготовиться к школе и лучше усвоить программу.

Напомним, в 2018 году к акции присоединились 19 школ Санкт-Петербурга. Ученики, родители и учителя собрали 260 тыс. рублей на помощь семьям, которые воспитывают детей с тяжёлой инвалидностью. Средства, собранные в рамках акции, были направлены на работу Центра дневного пребывания, главная задача которого — подготовка детей к обучению в школе.

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