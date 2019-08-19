Сургутский район, Югра, , 06:30 — REGNUM

В Югре некоторые учителя в День знаний получат лишь один букет. В регионе проходит благотворительная акция «Дети важнее цветов» под эгидой регионального благотворительного фонда помощи детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Сургутского района.

Суть акции состоит в том, чтобы 1 сентября вместо букетов цветов, преподносимых учителям и педагогам, учащиеся дарили один коллективный букет, а сэкономленные средства направляли адресно на лечение одного из детей, отобранных фондом для участия в акции и закреплённых за соответствующим учебным заведением.

Таким образом в 2017 году на средства акции «Дети важнее цветов» было оплачено лечение лечение двум школьникам, страдающим детским церебральным параличом.