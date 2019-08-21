Биробиджан, , 06:48 — REGNUM

Мотострелковое соединение Восточного военного округа, дислоцированное в Еврейской области, вышло на учения после подъёма по тревоге, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Более 1000 мотострелков, танкистов и артиллеристов выдвинулись на полигон, где в ближайшее время будут отрабатывать учебно-боевые задачи по отражению атаки превосходящих сил противника.

Как сообщили в пресс-службе ВВО, подразделения мотострелковой бригады прикрытия государственной границы на учениях будут действовать в условиях работы РЭБ и беспилотной авиации противника. Всего будет задействовано порядка ста единиц боевой и специальной техники.

Ранее это воинское соединение активно помогало спасателям и жителям Еврейской области противостоять паводковым явлениям, спасая целый ряд населённых пунктов от наводнения.

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Как сообщало ИА REGNUM, военные в ЕАО построили дамбу, которая должна защитить населённый пункт от паводка.