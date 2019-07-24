Благовещенск, , 06:53 — REGNUM

Сводные отряды для ликвидации последствий наводнения сформированы в Приамурье из частей 35-й общевойсковой армии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ВВО.

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Сводные отряды приведены в повышенную готовность из-за паводка, наблюдаемого в Приамурье и перемещающегося в ЕАО и Хабаровский край. Решение о повышении готовности связано с резким ухудшением паводковой обстановки в Приамурье. В настоящее время в частях 35-й армии в готовности выступить на борьбу со стихией находятся более 400 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники.

Ранее Минобороны сообщало, что после масштабного наводнения в 2013 году, в Восточном военном округе дополнительно сформированы два инженерно-саперных полка, получивших на вооружение специальную технику.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильных ливневых дождей оказались затоплены улицы Благовещенска, проведена эвакуация жителей села Ивановка, размыта федеральная автотрасса «Амур», затоплена шахта на руднике в Селемджинском районе Приамурья.