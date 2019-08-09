Биробиджан, , 08:10 — REGNUM

Военнослужащие бригады прикрытия границы Восточного военного округа в течение нескольких дней возвели километровую дамбу для защиты села Ленинское, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За несколько дней возле села Ленинское 130 военных уложили 24 тысячи мешков с песком. В работах также принимали участие 15 единиц специальной техники: экскаватор, автокран, тягач и грузовые машины.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ЕАО отмечено превышение уровня воды в сравнении с крупнейшим наводнением, которое произошло в 2013 году. В настоящее время предпринимаются шаги для защиты населённых пунктов от волны паводка, проходящей через Еврейскую автономную область.