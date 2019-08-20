Магас, , 10:04 — REGNUM

Подпольная ферма по производству криптовалюты обнаружена в Назрановском районе Ингушетии. Её владельцы промышляли незаконным и безучётным потреблением электроэнергии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

«В ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий было выявлено, что неизвестными лицами незаконно подключено к линии электропередачи высокого напряжения здание, расположенное в трёх километрах северо-восточнее окраины села Плиево», — рассказали в полиции.

При осмотре данного помещения правоохранители установили, что к системе электроснабжения без соответствующей документации подключены свыше 1,5 тыс. аппаратов для получения криптовалюты, ноутбук, два системных блока, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1,6 тыс. кВт каждый.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. На основании собранного материала, подкрепленного результатами экспертиз изъятой оргтехники и анализа данных видеорегистратора, будет решён вопрос о дальнейшем возбуждении уголовного дела», — заключили в МВД.

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Как сообщало ИА REGNUM в середине июля в дагестанском городе Буйнакске была выявлена майнинговая ферма, на которой оборудование по добыче криптовалюты также было незаконно подключено к электросетям. Ущерб, нанесённый ПАО «Россети Северный Кавказ» от хищения энергоресурса, составил порядка 4,4 млн рублей.