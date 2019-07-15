Буйнакск, Дагестан, , 15:46 — REGNUM

Новый факт хищения электроэнергии на майнинговой ферме выявлен в Дагестане. Ущерб, нанесённый ПАО «Россети Северный Кавказ», составил порядка 4,4 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 15 июля в пресс-службе энергокомпании.

Хищение энергоресурса обнаружено в городе Буйнакске. Оборудование по добыче криптовалюты было незаконно подключено к электросетям. На злоумышленника составлен акт бездоговорного потребления электроэнергии, а информация о хищении передана в правоохранительные органы.

«Помимо оплаты незаконно использованных объемов электроэнергии собственник понесет серьезное административное наказание. Кроме того, нарушителю может грозить уголовная ответственность», — отметили в «Россети Северный Кавказ».

В энергокомпании добавили, что с мая по июль 2019 года это уже пятый случай хищения электричества владельцами майнинг-ферм в Дагестане, обнаруженный энергетиками. Общий ущерб от их незаконных действий превысил 40 млн рублей. Против некоторых нарушителей уже возбуждены уголовные дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае на незаконном подключении к электросети был пойман и на время следствия заключен под стражу 36-летний майнер из дагестанского города Хасавюрта. Обеспечивая ворованным электричеством работу двух своих майнинг-ферм, он причинил ущерб сетевой компании на сумму свыше 4,5 млн рублей.

Ещё одна ферма, функционирующая на похищенной электроэнергии, была обнаружена в Кизилюртовском районе Дагестана. Оборудование по добыче криптовалюты злоумышленник подключил к трём трансформаторам, которые, в свою очередь, были незаконно подключены к электросетям. Потери сетевой компании составили почти 30 млн рублей.

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