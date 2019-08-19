Петропавловск-Камчатский, , 05:24 — REGNUM

Самый большой из имеющихся в стране российский триколор развернули на Авачинском вулкане Камчатки. Флаг России доставили на вулкан тысячи энтузиастов во время празднования Дня вулкана на полуострове и в преддверии Дня государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самый большой в стране флаг России доставили на вулкан Авачинский тысячи энтузиастов Пресс-служба правительства Камчатского края

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Российский триколор весом почти в 80 кг успел побывать на Эльбрусе, в Арктике. После того, как он побудет на Авачинском вулкане, его доставят на ещё один камчатский исполин — вулкан Козельский. Площадь флага — 1,5 тыс.кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, День государственного флага России отмечают 22 августа. Камчатские энтузиасты таким образом, отметили два важных для жителей полуострова праздника — День вулкана и День государственного флага страны.