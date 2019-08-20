Вашингтон, , 08:41 — REGNUM

Sony приобрела известного разработчика видеоигр Insomniac Games, выпустившую в 2018 году игру «Человек-паук» (Spider-Man) для PS4. Об этом 20 августа сообщил портал Kotaku.

Представители компании заявили, что теперь студия будет разрабатывать эксклюзивы для её консоли PlayStation. Стоит отметить, что Insomniac Games была независимой компанией с самого своего основания в 1994 году, т. е. на протяжении 25 лет.

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Игра Spider-Man от Insomniac Games вышла на PS4 в сентябре 2018 года. Согласно информации, предоставленной Sony, с момента своего релиза она разошлась тиражом 13,2 млн копий. Геймеры также знают Insomniac Games по таким играм, как Sunset Overdrive, Ratchet & Clank и Resistance.

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