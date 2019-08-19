Париж, , 14:07 — REGNUM

Студия Microids и комикс-художник Бенуа Сокаль анонсировали новую игру цикла Syberia. Игра получит название The World Before. Об этом 19 августа сообщил портал Gematsu.

Syberia

https://twitter.com/gematsucom/status/1163361592291069952

Вице-президент Microids Эллиот Грассиано сообщил в пресс-релизе, что игра находится в стадии разработки. Он отметил, что новое приключение даст поклонникам игровой серии возможность больше узнать о героине Кейт Уолкер и погрузиться «в атмосферу первых игр». К сожалению, он не дал никакой информации о дате релиза и платформах, на которых выйдет Syberia: The World Before.

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Напомним, самая первая Syberia вышла на ПК в 2002 году. Это приключенческая игра (квест), её сюжет рассказывает о молодом юристе Кейт Уолкер. Девушка, изучая историю семьи, владеющей фабрикой механических игрушек, в итоге попадает в вымышленный российский город Комсомольск, находящийся где-то на территории бывшего СССР.

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