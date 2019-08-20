Улан-Удэ, , 05:25 — REGNUM

За первые три недели действия программы «Дальневосточный гектар» в Бурятии, на получение участка земли заявление подали 900 местных жителей. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Наибольшей популярностью среди участников пользуются центральные пригородные, а также южные и прибайкальские районы.

«Большой популярностью пользуются компактно расположенные группы земельных участков, прилегающие к существующим селам, так называемые агломерации в районе сел Кардон, Тарбагатай Тарбагатайского района, Ключи, Каленово Иволгинского района и Турунтаево Прибайкальского района», — отметили в пресс-службе.

На полученных участках земли жители планируют строить жильё, вести личное подсобное хозяйство, а также использовать участки как сенокосы. Однако самый первый участник программы намерен со своей женой построить на двух гектарах мебельную фабрику.

Как сообщало ИА REGNUM, программа на территории Бурятии стартовала с 1 августа, а первыми получить земли здесь смогут местные жители. Через полгода заявления могут подавать уже жители дальневосточных регионов. Для всех граждан России программа станет доступной с 1 августа 2020 года.

Читайте также:

Раздачу бесплатных гектаров в Бурятии перенесли на месяц

Два региона интегрируют в «дальневосточный гектар» в три этапа