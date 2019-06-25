Два региона интегрируют в «дальневосточный гектар» в три этапа

Москва, , 10:58 — REGNUM «Дальневосточный гектар» в ДФО в безвозмездное пользование предлагается предоставлять в три этапа. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня, соответствующий законопроект комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять нижней палате парламента во втором чтении.

Законопроект планируется обсудить на заседании 27 июля.

На первом этапе (согласно поправкам с 1 августа 2019 года до 1 февраля 2020 года) подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих регионах граждане РФ.

На втором этапе (с 1 февраля до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена зарегистрированным на всей территории ДФО.

На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Россию.

Указом президента России Бурятия и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). Законопроект предлагает распространить действие закона о «дальневосточном гектаре» на «новые» регионы для борьбы с оттоком местного населения и вовлечения неиспользуемых земель в хозяйственный оборот.

При этом предусматривается запрет на предоставление земельных участков, которые расположены в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории.

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