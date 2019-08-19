Донецк, , 12:54 — REGNUM

По состоянию на 1 августа 2019 года в ДНР восстановили 1306 объектов железнодорожной инфраструктуры, повреждённых с начала гражданской войны в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

«На 1 августа с начала боевых действий пострадало 1635 объектов железнодорожной инфраструктуры, восстановлено 1306 объектов», — сказано в сообщении.

В ходе боевых действий были повреждены здания вокзалов и станций, железнодорожные пути, контактные сети и прочее, отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке вновь заработал железнодорожный вокзал. Шесть поездов будут осуществлять рейсы в сторону линии разграничения с Украиной.

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