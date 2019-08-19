Донецк, 19 августа 2019, 12:54 — REGNUM
По состоянию на 1 августа 2019 года в ДНР восстановили 1306 объектов железнодорожной инфраструктуры, повреждённых с начала гражданской войны в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.
В ходе боевых действий были повреждены здания вокзалов и станций, железнодорожные пути, контактные сети и прочее, отметили в пресс-службе министерства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке вновь заработал железнодорожный вокзал. Шесть поездов будут осуществлять рейсы в сторону линии разграничения с Украиной.
Читайте также: Донецкий железнодорожный вокзал возобновил свою работу