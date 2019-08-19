Донецк, , 08:39 — REGNUM

На железнодорожном вокзале Донецка началось движение поездов, сообщило 19 августа «Донецкое агентство новостей».

Первый поезд выехал в 7:50 мск в сторону Еленовки, где расположен один из основных контрольно-пропускных пунктов между ДНР и Украиной.

Всего с донецкого вокзала будут ходить шесть поездов в направлении железнодорожных станций Еленовка и Мандрыкино.

Напомним, вокзал прекратил свою работу в августе 2014 года из-за обстрелов со стороны боевиков ВСУ. В результате обстрелов терминал вокзала получил повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшую неделю в результате обстрелов со стороны ВСУ в ДНР погибли три человека, ещё двое получили ранения.

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