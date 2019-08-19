Нижний Новгород, , 05:36 — REGNUM

В Нижегородской области по итогам проверок готовности школ к новому учебному году 2019/2020 специалисты Роспотребнадзора выдали 168 предписаний, из которых уже проверено 74%. Не устранённых нарушений ведомство не выявило. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Предписания содержат свыше 700 пунктов, касающихся ремонта в зданиях, системах водоснабжения, а также они направлены на улучшение материально-технической базы пищеблоков, оснащенность медпунктов, обновление мебели.

В одну смену в области будут работать 80% школ, где обучаются 70% учащихся, остальные учебные заведения будут работать в две смены. Во всех школах организовано питание. После свыше 12 тыс. замеров уровней освещённости, 40 тыс. параметров микроклимата и исследования 600 проб питьевой воды учебные заведения из-за нарушений стали фигурантами свыше 500 административных постановлений. Сумма штрафов составила 2,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде к новому учебному году готовы все 166 школ. На разные мероприятия по подготовке было выделено 150 млн рублей. Проверки школ завершились 14 августа. В первый класс в столице региона в этом году пойдут более 14,5 тыс. детей.

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