Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM

В Нижнем Новгороде все 166 школ готовы к новому учебному году. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Проверки школ были завершены 14 августа, на дополнительные мероприятия в рамках подготовки к учебному году было выделено 150 млн рублей.

В городе будут работать 147 общеобразовательных школ; 2 вечерние общеобразовательные школы; 1 общеобразовательная школа-интернат; 1 санаторно-лесная школа; 1 санаторная школа-интернат; 1 школа для детей и подростков с девиантным поведением; 13 общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные программы. В 82 общеобразовательных организациях созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 17 детских садов.

В первый класс пойдут 14 542 ребёнка, всего учащихся в Нижнем Новгороде — 130 607 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках региональной программы в Нижегородской области проведут капитальный ремонт 26 школ в течение шести лет. В частности, в Нижнем Новгороде будут отремонтированы гимназия № 25 имени А. Пушкина и школа № 121, в районах — Большеболдинская школа им. А. С. Пушкина, школа в Ваче, а также Сеченовская и Сокольская школы. В 50 школах будет проведен ремонт кровель в текущем году.