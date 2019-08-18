Москва, , 08:47 — REGNUM

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в Московском регионе 18 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Синоптики обещают, что день будет облачный, местами пройдут сильные, но кратковременные дожди. Ветер будет дуть преимущественно южный, силой 5−10 м/с.

Атмосферное давление составит около 744 мм рт. ст. днём и около 748 мм рт. ст. ночью.

Температура воздуха днём поднимется до +20…+22 градусов в Москве и до +19…+24 по области.

Ночью в Москве станет прохладнее, температура воздуха составит +12…+14 градусов, по области столбик термометра может опуститься до +9 градусов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лето в Москву вернётся, по прогнозам синоптиков, уже 19 августа. В этот день в городе ожидается переменная облачность, без осадков, при температуре воздуха до +25 градусов.

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