Москва, , 12:43 — REGNUM

В начале будущей недели — с 19 августа — в Москву вернется по-настоящему летняя погода — столбик термометра к середине недели может подняться до +30 градусов Цельсия. Об этом сегодня, 17 августа сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозу синоптиков, 19 августа Москвы достигнет волна тепла, и воздух прогреется до +21…+26 градусов Цельсия. 20 августа — до +28 градусов Цельсия, а вот в среду, 21 августа столбик термометра может подняться до +30 градусов Цельсия.

Будет много солнца, никаких осадков и мощное потепление.

Сегодня же погода в Москве почти осенняя — по-прежнему пасмурно, возможны дожди. Температура воздуха днем составляет +17…+19 градусов Цельсия, а ночью похолодает до +13…+15 градусов Цельсия.

Напомним, что прошедший июль месяц в этом году был богат на погодные аномалии. Так, воздушные массы в Европе прекратили свое обычное параллельное движение с запада на восток и начали двигаться по меридианам в направлениях север-юг.

В Западную Европу с юга проник раскаленный воздух из пустыни Сахара, который привел к небывалой жаре. В Великобритании было до +38,7 градусов Цельсия, что для этой страны практически невиданно, а во Франции и того хуже — до +42 градусов Цельсия.

А вот в Восточной Европе и прежде всего в России огромная малоподвижная депрессия закачивала холодный воздцх и Арктики.