Екатеринбург, , 17:55 — REGNUM

Георгий Мурзин, который являлся вторым пилотом аварийно севшего в Подмосковье пассажирского воздушного судна, проходит амбулаторное лечение. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов в интервью ТАСС.

«Он (второй пилот аэробуса A321 «Уральских авиалиний») лечится амбулаторно, — сказал Скуратов. — Все с ним хорошо».

Ранее ряд СМИ сообщал, что 23-летний Георгий Мурзин, получивший ушибы груди, госпитализирован в больницу.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 15 августа в Подмосковье произошла посадка самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии». При взлёте из аэропорта Жуковского в двигатели воздушного судна попали птицы (чайки). Пилоты, которые решили идти на посадку, посадили самолет без шасси и с полным баком горючего в поле. В результате происшествия никто не погиб.

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