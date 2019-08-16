Москва, , 16:27 — REGNUM

Пилоты самолёта А321, которые 15 августа посадили лайнер на кукурузном поле возле города Жуковского, стали Героями России. Такой указ 16 августа подписал президент страны Владимир Путин.

Звания присвоены командиру корабля Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину. Пилоты награждены «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях».

Бортпроводники награждены Орденами Мужества. Среди них Надежда Вершинина, Дмитрий Гончаренко, Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева и Яна Ягодина.

Как сообщало ИА REGNUM, посадка самолёта А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» произошла утром 15 августа. При взлёте из аэропорта Жуковского в двигатели попали чайки. Пилоты решили идти на посадку. Они приземлились без шасси и с полным баком горючего в поле. Благодаря их профессионализму удалось избежать человеческих жертв. Отметим, на борту были 224 пассажира. Они летели в Симферополь.