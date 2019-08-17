Нур-Султан, , 13:28 — REGNUM

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области Казахстана приговорил двух бывших полицейских к длительным тюремным срокам за незаконный сбыт наркотиков, сообщает 17 августа издание InformBuro.

Отмечается, что сотрудники регионального департамента Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в феврале бывшего сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Актюбинской области. Злоумышленник пытался сбыть 30 кг марихуаны.

По данным суда и следствия, поставщиком изъятых наркотиков стал бывший начальник отдела по борьбе с наркотиками ГУВД Актюбинска. Поставщик приговорен к 13 годам тюрьмы, продавец — к 11 годам.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля правоохранительные органы Туркестанской области Казахстана задержали учителя одной из школ Байдибекского района. В доме педагога полицейские обнаружили более 9 кг марихуаны.

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