Туркестан, Казахстан, , 07:27 — REGNUM

Житель Байдибекского района Туркестанской области Казахстана задержан по подозрению в хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали учителя истории одной из районных школ. Во время обысков было обнаружено более 9 кг марихуаны. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Напомним, 27 июня в прокуратуре Нур-Султана сообщили, что на территории Казахстана заблокирована работа шести сайтов по продаже наркотических средств и психотропных веществ.

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