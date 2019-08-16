Санкт-Петербург, , 14:22 — REGNUM

Авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно отменила шесть рейсов с вылетом из Санкт-Петербурга в связи с нехваткой самолетов после аварийной посадки Airbus A321 в Подмосковье 15 августа.

К настоящему моменту отменены рейсы в Москву, Тбилиси, Калининград и на остров Родос, отмечает телеканал «Санкт-Петербург».

Отмены рейсов коснулись не только Петербурга, но и Москвы и других городов. В авиакомпании обещают максимально задействовать резервы для восстановления штатного расписания своих рейсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, самолёт А321, совершивший аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, вряд ли уже будет летать, заявил 16 августа коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

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