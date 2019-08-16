Екатеринбург, , 13:20 — REGNUM

Самолёт А321, совершивший аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье, вряд ли уже поднимется в воздух. Об этом заявил коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов на брифинге.

«Я думаю, что он уже не поднимется в воздух», — считает Скуратов.

Сейчас самолёт останется на кукурузном поле, пока Следственный комитет не закончит расследование. Авиасудно было полностью застраховано, но ущерб «Уральских авиалиний» ещё предстоит посчитать.

Напомним, Airbus A321 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Симферополь, но после взлета в двигатели самолёта попали птицы. Командиру авиасудна пришлось совершить экстренную посадку в поле. Никто не пострадал, но самолёт получил сильные повреждения.

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