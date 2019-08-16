Лондон, 16 августа 2019, 12:05 — REGNUM
Северный морской путь занял 18 место в списке двадцати самых интересных круизных маршрутов планеты, составленном британским изданием Wanderlust.
Составители рейтинга отмечают, что круиз в российскую часть Арктики — уникальная возможность увидеть неизученную туристам территорию.
«До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Круиз начинаются в Анадыре (Россия) или Номе (Аляска) и берет курс на север через Чукотское море, мимо эскимосских сел на мысе Дежнев, мест обитания полярного медведя и лежбищ моржей. Затем круизные корабли идут через ледяные поля Арктики на архипелаг Земля Франца-Иосифа, где сохранились реликвии исследований 19-го века», — сообщает издание.
В список лучших также оказались круизы на норвежский остров Шпицберген, острова Кабо-Верде, прибрежные острова Шотландии, Галапагосы, по островам Полинезии и другие.
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (65,6%) считают русскую Арктику привлекательной для путешествий, а арктический туризм — перспективным и востребованным направлением туризма.
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