Лондон, , 12:05 — REGNUM

Северный морской путь занял 18 место в списке двадцати самых интересных круизных маршрутов планеты, составленном британским изданием Wanderlust.

Составители рейтинга отмечают, что круиз в российскую часть Арктики — уникальная возможность увидеть неизученную туристам территорию.

«До 2014 года этот путь был закрыт для коммерческого плавания, но теперь по необычному направлению в круиз может отправиться любой желающий. Круиз начинаются в Анадыре (Россия) или Номе (Аляска) и берет курс на север через Чукотское море, мимо эскимосских сел на мысе Дежнев, мест обитания полярного медведя и лежбищ моржей. Затем круизные корабли идут через ледяные поля Арктики на архипелаг Земля Франца-Иосифа, где сохранились реликвии исследований 19-го века», — сообщает издание.

В список лучших также оказались круизы на норвежский остров Шпицберген, острова Кабо-Верде, прибрежные острова Шотландии, Галапагосы, по островам Полинезии и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (65,6%) считают русскую Арктику привлекательной для путешествий, а арктический туризм — перспективным и востребованным направлением туризма.

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