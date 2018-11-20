Около 74% российских туристов мечтают посетить Арктику

Москва, , 14:09 — REGNUM Большинство жителей России (65,6%) считают русскую Арктику привлекательной для путешествий, а арктический туризм — перспективным и востребованным направлением туризма. Заповедной арктическую зону называют 28,8% респондентов. Таковы данные исследования, проведенного Ростуризмом совместно с туристическим порталом Biletix.

Самый лучший для туризма северный регион — Камчатка (71%). На втором месте — Карелия (58%), на третьем — Архангельская область (34%). Лучшее время года для изучения Арктики — лето (48,8%) самое неблагоприятное — осень (11,2%).

Мечтают посетить Арктику 73,6% российских туристов, но отмечают, что очень дорогие путёвки. Большинство (56%) российских туристов считают, что стоимость тура в Арктику должна быть дешевле в сравнении с южными регионами России. 40% готовы платить за отдых в арктическом регионе больше, чем в южных.

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Как сообщал ИА REGNUM, Ростуризм представил федеральный проект «Гастрономическая карта России». В частности, был представлен гастрономический потенциал российской Арктики, что вызвало большую заинтересованность представителей туриндустрии ряда стран.

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