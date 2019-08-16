Москва, , 11:54 — REGNUM

Необъективный результат по итогам всероссийских проверочных работ (ВПР) 2019 года выявлен почти в 2,5 тыс. школ. Об этом сообщает 16 августа пресс-служба Рособрнадзора.

Признаки необъективности результатов проявились при статистическом анализе. Количество таких школ уменьшилось на 200 по сравнению с прошлым годом, при этом в 212 школах результаты оказались необъективными третий год подряд.

Речь идет о завышенном среднем балле ВПР, несоответствии результатов контрольных работ и школьных отметок, а также резкий разбег результатов между параллелями классов.

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля по май 2019 года всероссийские проверочные работы писали учащиеся 4−7-х и 11-х классов в почти 40 тыс. школ.

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