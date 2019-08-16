Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM

По итогам первой половины 2019 года из Казахстана уехали 20,1 тыс. человек, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 16 августа сообщает аналитический портал Energyprom со ссылкой на данные комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период в страну прибыло 5,6 тыс. человек, что на 11,3% меньше, чем в январе-июне 2019 года. За полгода из республики уехали 16,8 тыс. городских жителей и 3,2 тыс. сельчан. В основном жители республики переезжают в Россию — 17,7 тыс. человек или 88% от общего числа мигрантов.

Напомним, по итогам 2018 года из Казахстана уехали 41,9 тыс. человек, что на 11,1% больше, чем в 2017 году. Всего в страну в прошлом году приехали 12,7 тыс. человек, что на 18,6% меньше, чем годом ранее.

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