Нур-Султан, , 07:41 — REGNUM

Миграционный прирост населения в Нур-Султан по итогам пяти месяцев 2019 года составил 60 тыс. человек, что на 70% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 26 июля передает телеканал «Хабар 24» со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики.

Отмечается, что в столицу Казахстана приезжают не только граждане республики, но и трудовые мигранты из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Китая. За отчетный период миграционный отток населения Нур-Султана составил 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых четырех месяцев 2019 года численность населения Нур-Султана выросла на 52,8 тыс. человек, Алма-Аты — на 50,3 тыс. человек, Чимкента — на 30,1 тыс. человек.

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