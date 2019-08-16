Нур-Султан, 16 августа 2019, 11:12 — REGNUM
Школьники из Казахстана завоевали четыре медали на Западно-Китайской математической олимпиаде, сообщает агентство «Казинформ» со ссылкой на республиканский научно-практический центр «Дарын».
Отмечается, что золотые медали завоевали Айбек Мырзатаев и Айдар Амрин. Серебряные медали достались Нагашбеку Мирасу и Мажиту Санжару. В общей сложности школьники Казахстана набрали 168 баллов.
Отметим, с 11 по 16 августа школьная олимпиада по математике в городе Цзуньи провинции Гуйчжоу прошла Западно-Китайская математическая олимпиада. В конкурсе также приняли участие школьники из Сингапура, Филиппин и Казахстана.
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