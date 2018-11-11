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Сборная РФ взяла четыре «золота» на олимпиаде по астрономии и астрофизике

Наука

Представитель России Станислав Цапаев показал самый высокий результат и стал абсолютным чемпионом

Пекин, 11 ноября 2018, 11:39 — REGNUM  Сборная России выиграла четыре золотые и одну серебряную медали на XII Международной олимпиаде по астрофизике и астрономии, сообщает 11 ноября пресс-служба Министерства просвещения РФ.

«11 ноября в Пекине (Китай) подвели итоги XII Международной олимпиады по астрономии и астрофизике (International Olympiad on Astronomy and Astrophysics — IOAA). <…> Сборная команда России завоевала на олимпиаде четыре золотые и одну серебряную медали», — говорится в сообщении образовательного ведомства.

Также пресс-служба информирует о том, что в олимпиаде принимали участие учащиеся школ из более чем 40 стран и сообщает, что представитель России Станислав Цапаев показал самый высокий результат и стал абсолютным чемпионом.

Кроме Станислава Цапаева Россию на олимпиаде в Пекине представляли: студент Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета Российской академии наук, три студента Московского физико-технического института Иван Долгов, Павел Архипов (золото), студент МГУ имени М. В. Ломоносова Дамир Гасымов (золото) и Иван Старостин (серебро).

Министр просвещения России Ольга Васильева поздравила участников российской сборной и заметила, что: «Это говорит не только о том, что отечественная система образования способна готовить юных профессионалов мирового уровня, но и о ваших выдающихся способностях, а главное, личном интересе».

Отметим, Международная олимпиада по астрофизике и астрономии проводится с 2007 года и в ней принимают участие школьники и выпускники школ из разных стран мира.

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