Владивосток, , 05:56 — REGNUM

Из-за подтопления 119 придомовых участков в Дальнереченском районе Приморья власти объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как и ожидалось, тайфун «Кроса» принёс в Приморье сильные осадки, которые вызвали подтопления ряда территорий и повышение уровня воды в реках.

В результате в Дальнереченском районе было подтоплено 119 придомовых участков. Так же наблюдается выход из берегов ряда рек и переливы воды через автомобильные дороги.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за тайфуна «Кроса» в Приморье изменились расписания движения междугородних автобусов и работы международного аэропорта Кневичи.