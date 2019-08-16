Владивосток, , 02:53 — REGNUM

Аэропорт Владивосток сегодня, 16 августа, отменил три региональных авиарейса из-за сильных дождей и ветра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Утром не вылетел авиарейс в Кавалерово, в Терней и в Дальнегорск. Дневной рейс в Дальнегорск — пока под вопросом.

Кроме внутренних вылётов из аэропорта, прервано также автосообщение по нескольким направлениям. Пассажирские автобусы с автовокзала Владивостока не вышли на линию в Покровку, Липовцы, Уссурийск, Славянку, Большой Камень и Спасск-Дальний.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский край накрыл тайфун «Кроса», на всей территории региона идут дожди, местами сильные, уровень воды в реках растёт.