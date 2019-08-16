Хабаровск, , 05:19 — REGNUM

В лесу под Хабаровском обнаружены редкие грибы фиолетового цвета. Ученые опознали в них очень редкий «паутинник фиолетовый», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Паутинник фиолетовый — краснокнижный гриб, он относится к съедобным грибам.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом грибного сезона ежегодно растёт и число отравившихся грибами. Чтобы не оказаться на больничной койке, необходимо хорошо разбираться в разновидностях грибов, отличать ядовитые от съедобных. Так, например, в Хабаровске ученый — миколог из Приморья обнаружила у входа на Центральный рынок торговцев свинушками — ядовитыми грибами 4 класса опасности. Люди утверждали, что и сами их едят давно.