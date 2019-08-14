В России грибы всегда любили, собирали и консервировали на зиму. А после озвученной властями инициативы госрегулирования сбора и переработки грибов и ягод, любовь граждан к «тихой охоте» только выросла: почти половина жителей страны собирает грибы и ягоды. По данным ВЦИОМ, если в 2011 году сбором грибов и ягод занимались 44% граждан, то в 2019 году их число увеличилось до 48%.
Вместе с ростом грибников регистрируется всплеск отравлений грибами. Так, только в Воронежской области с начала грибного сезона от отравления грибами скончались восемь человек.
Восемь человек скончались от отравления грибами в Воронежской области
Всплеск отравлений грибами в в Воронежской области зафиксирован с конца июля, когда в область пришли дожди. С начала сезона от отравления грибами скончались восемь воронежцев, в их числе дети. По словам медиков, все отравления связаны с употреблением бледных поганок. Как свидетельствуют опытные грибники, часто эти смертельно опасные грибы путают с сыроежками.