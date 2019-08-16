Владивосток, , 04:47 — REGNUM

Мост в селе Осиновка Приморского, упавший под большегрузом около года назад, будет восстановлен, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Мост рухнул осенью 2018 года, после того, как по нему проехала перегруженная фура. В результате обрушения погибла девушка и малолетний ребёнок — их машину, шедшей за фурой, буквально раздавило при обрушении.

В настоящее время на месте рухнувшего моста начались восстановительные работы по возведению временного мостового перехода.

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Как сообщало ИА REGNUM, на трассе Осиновка — Рудная Пристань «лежит» восемь мостов, падение которых настолько стало обыденным делом, что удивления у местных жителей уже не вызывает.