Владивосток, , 11:04 — REGNUM

В период с 2019 по 2024 годы в Приморье планируется восстановить 128 мостов, нуждающихся в ремонте, сообщили корреспонденту ИА REGNUMв краевом департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

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Проект восстановления аварийных и предаварийных мостов направлен для рассмотрения в Минтранс России с целью привлечения для его реализации средств федерального бюджета. В программу внесены 128 первоочередных мостовых переходов, которые нуждаются в строительно-монтажных работах.

В программу вошли железобетонный мост через реку Кабанка на 8-м километре автомобильной дороги Сибирцево-Жариково-Комиссарово-Ильинка-Комиссарово, мосты через реку Аввакумовка в Ольгинском районе, через реку Партизанская на 12-м километре автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово.

Также для многих мостов рассматриваются проекты повышения их нормативной нагрузки, чтобы они могли удерживать тяжелые фуры, вес которых превышает расчётные показатели мостов, которые строились в шестидесятые годы. Такие мосты будут укреплены до современных требований.

Краевое учреждение «Примуправтодор» провело обследование мостов для составления программы восстановления, сейчас осуществляется проектирование реконструкционных работ по каждому отдельно взятому объекту. Работы предусмотрены госпрограммой Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013−2021 годы».

В отношении других мостов, требующих ремонта, а таких в Приморье более 400, в дальнейшем будут проводиться аналогичные работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в последние годы случился настоящий «мостопад», так как при существующих мостах, постройки 60-х и 70-х годов прошлого века, проезд стотонных фур приводит к быстрому разрушению конструкции, не рассчитанной на такой вес.

Только на трассе Осиновка — Рудная Пристань, длина которой составляет 378 км, находится восемь мостов, лишенных своего предназначения. В целом, это типичная картина для Приморья, с той лишь разницей, что по большому счёту депрессивные северные территории, не продав свою привлекательность для потенциальных инвесторов, не попали под проекты «Свободный порт Владивосток» или ТОСЭР и в перспективе, очевидно, не смогут рассчитывать на строительство новых мостов, в отличие от южных территорий края, практически полностью охваченных какими-нибудь глобальными проектами, подразумевающими инфраструктурные изменения.