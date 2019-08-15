Житомир, Украина, , 16:30 — REGNUM

Участникам группировки, предположительно, занимавшейся незаконной добычей янтаря, были предъявлены обвинения, сообщил 15 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«В ходе досудебного расследования установлено, что группа из пяти человек в возрасте от 21 до 60 лет, жители Олевского района и города Житомира в течение длительного времени занимались противоправной деятельностью по добыче янтаря на территории местного лесничества», — рассказал он.

Предполагаемым организатором является житель Олевска, который обеспечивал старателей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.

Подозреваемых задержали в мае 2019 года, когда правоохранители обнаружили в Житомирской области подпольный цех по переработке янтаря и две тонны сырья.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Житомирскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский, который назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства».

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