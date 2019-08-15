Житомир, Украина, 15 августа 2019, 16:30 — REGNUM
Участникам группировки, предположительно, занимавшейся незаконной добычей янтаря, были предъявлены обвинения, сообщил 15 августа официальный представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в социальной сети Facebook.
Предполагаемым организатором является житель Олевска, который обеспечивал старателей мотопомпами, транспортом и другим орудием для добывания полезных ископаемых.
Подозреваемых задержали в мае 2019 года, когда правоохранители обнаружили в Житомирской области подпольный цех по переработке янтаря и две тонны сырья.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Житомирскую область посетил президент Украины Владимир Зеленский, который назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства».
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